ظريف: كان لدي لقاء ممتاز مع اخي وزير الخارجية الباكستاني في طهران

وأفادت وكالة مهر للانباء ان وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف، كتب معلقاً على اللقاء الذي جمعه بنظيره الباكستاني "شاه محمود قريشي" في طهران اليوم (الأربعاء): كان لدي لقاء ممتاز مع اخي وصديقي شاه محمود قريشي وزير الخارجية الباكستاني في طهران.

وأضاف انه تم فتح حدود جديدة بين البلدين وجرى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون من أجل ايجاد أسواق حدودية.

وكتب ظريف في تغريدته: "تم الاتفاق على توسيع التعاون الثنائي والتنسيق الإقليمي بشأن أفغانستان وفلسطين والتعددية ومحاربة التشدد ضد المسلمين".

و التقى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، الذي وصل طهران مساء أمس في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، بالرئيس حسن روحاني اليوم.

كما التقى مساء اليوم محمد جواد ظريف في وزارة الخارجية ووقع مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين إيران وباكستان لإنشاء أسواق حدودية على طول الحدود بين البلدين.

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