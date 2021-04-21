توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء أسواق حدودية بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للانباء أنه تم مساء اليوم (الأربعاء)، توقيع مذكرة تفاهم بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية باكستان الإسلامية، من قبل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ونظيره الباكستاني شاه محمود قريشي في طهران، لإقامة أسواق حدودية على طول الحدود بين البلدين.

جدير بالذكر أنه مع توقيع مذكرة التفاهم هذه وبهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ورفاهية سكان الحدود ، اتفق الجانبان على إنشاء أسواق حدودية مشتركة على طول الحدود المشتركة بين البلدين.

وعليه ، في المرحلة الأولى ، سيتم افتتاح ثلاثة أسواق في النقاط الحدودية في كوهك –جدكي ، وريمدان-كبد ، وبيشين-مند ، وسيتم إنشاء اسواق حدودية مشتركة في ثلاث نقاط حدودية أخرى لاحقًا.

ستتم إدارة هذه الأسواق بناءً على الاتفاقات المبرمة بين الطرفين ووفقًا للأساليب التي يحددها البلدان.

ووصل وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إلى طهران مساء أمس في زيارة تستغرق ثلاثة أيام للقاء المسؤولين الإيرانيين.

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