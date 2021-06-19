ظريف يلتقي وزير الخارجية الباكستاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه التقى وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، بوزير خارجية باكستان، شاه محمود قريشي، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

واعرب ظريف عن ثقته في أن عملية التعاون بين البلدين في المجالات الثنائية والإقليمية مع الحكومة الجديدة ستمضي بسرعة.

ومن جانبه شدد وزير الخارجية الباكستاني قريشي على ضرورة تعميق وتوسيع التعاون بين طهران وإسلام آباد لتحقيق الاستقرار ومكافحة الفوضى في أفغانستان، مشيرا إلى الوضع الهش في أفغانستان.

جدير بالذكر ان اخر التطورات في محادثات فيينا والقضايا الإقليمية، ولا سيما الوضع في أفغانستان من بين الموضوعات الأخرى التي نوقشت بين وزارتي خارجية إيران وباكستان./انتهى/