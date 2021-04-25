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٢٥‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١٢:٢٨ م

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الحريق المؤلم في مستشفى "ابن الخطيب" ببغداد

الحريق المؤلم في مستشفى "ابن الخطيب" ببغداد

انفجار اسطوانة أوكسجين أدی الى اندلاع الحريق في مستشفى "ابن الخطيب" لعلاج مرضى كورونا ببغداد.

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رمز الخبر 1913893
https://ar.mehrnews.com/news/1913893/

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