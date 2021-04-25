https://ar.mehrnews.com/news/1913893/ ٢٥/٠٤/٢٠٢١ ١٢:٢٨ م رمز الخبر 1913893 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٥/٠٤/٢٠٢١ ١٢:٢٨ م فيديو؛ الحريق المؤلم في مستشفى "ابن الخطيب" ببغداد انفجار اسطوانة أوكسجين أدی الى اندلاع الحريق في مستشفى "ابن الخطيب" لعلاج مرضى كورونا ببغداد. تحميل 19 MB رمز الخبر 1913893 کپی شد سمات العراق انفجار العاصمة العراقية بغداد المستشفيات محتوى ذات صلة الخارجية الإيرانية تواسي العراق بالحادث المأساوي في مستشفى ابن الخطيب ظريف يعزي العراق حكومة وشعبا بحادث مستشفى "ابن الخطيب" في بغداد وزير الصحة الايراني يعزي نظيره العراقي بحادث مستشفى "ابن الخطيب " ببغداد
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