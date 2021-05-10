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١٠‏/٠٥‏/٢٠٢١ ١١:٤١ ص

اندلاع حريق هائل في فندق كبير بمصر

اندلاع حريق هائل في فندق كبير بمصر

نشب حريق هائل، اليوم الاثنين، في فندق كبير بمصر يتكون من 20 طابقا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الحريق استدعى ما يقارب 20 سيارة إطفاء من أجل السيطرة عليه، والذي نشب في سطح مشترك بين برج فندق "بانوراما" الشهير وبرج آخر بطنطا إثر حدوث ماس كهربائي، مما تسبب في التهام محتوياته دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأظهرت مقطع فيديو متداول وصور النيران مشتعلة بضراوة في سطح الفندق وألسنة اللهب تصل عنان السماء.

تم السيطرة على الحريق وإخماد نيرانه دون وقوع ضحايا. وأفادت التحريات الأمنية، أن سببه حدوث الحريق ماس كهربائي بغرفة الأسانسيرات، وفقا لموقع "صدى البلد".

/انتهى/

رمز الخبر 1914310
https://ar.mehrnews.com/news/1914310/

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