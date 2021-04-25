وزير الصحة الايراني يعزي نظيره العراقي بحادث مستشفى "ابن الخطيب " ببغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب سعيد نمكي في رسالة إلى "حسن التميمي" وزير الصحة العراقي: "ببالغ الحزن تلقينا نبأ مقتل وإصابة عدد من المواطنين العراقيين والمدافعين عن الصحة في حريق مستشفى "ابن الخطيب" ببغداد. "

وأقدم التعازي لكم وللحكومة وللشعب العراقي في هذا الحدث المأساوي، وأكرر وقفي الدائم إلى جانب العراق الشقيق والصديق واستعدادنا لتقديم الإغاثة والمساعدة على جميع المستويات في مواجهة أزمة كورونا.

وأسأل الله عز وجل أن يغفر الله لإخوتي وأخواتي الذين فقدوا أرواحهم ويرحمهم الله، وأطلب الشفاء العاجل للمصابين في هذا الحادث.

وجدير بالذكران مديرية الدفاع المدني في العراق اعلنت يوم السبت، عن اندلاع حريق داخل مستشفى ابن الخطيب في جسر ديالى جنوب شرقي بغداد.

وعند منتصف الليل أعلن الدفاع المدني أنّ فرقه سيطرت على الحريق الذي "بدأ بانفجار اسطوانة أوكسجين حسب شهود العيان"، مشيراً إلى أنّ "المستشفى يخلو من منظومة" استشعار الحرائق وإطفائها، و"الأسقف الثانوية عجّلت من انتشار النيران بسبب احتوائها على مواد فلّينية سريعة الاشتعال".

من جهتها أصدرت وزارة الصحة بياناً قالت فيه إنّها "ستعلن في وقت لاحق الموقف الدقيق لأعداد الضحايا والجرحى".

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