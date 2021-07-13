طهران تعلن استعدادها للمساعدة في حادث مستشفى الامام الحسین بالعراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب همتي اليوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي مع رئيس جمعیة الهلال الأحمر العراقي ياسين أحمد عباس، عن تعازيه لهذا الحادث في العراق معلنا عن استعداده لتقديم المساعدة والدعم لجمعية الهلال الأحمر العراقي في مواجهة الحریق.

یذکر أن الحريق اندلع في مركز النقاء في مستشفى الإمام الحسين التعليمي الخاص بعلاج مرضى فيروس كورونا في مدينة الناصرية جنوب العراق مساء امس الاثنين مما ادی الی مصرع 52 شخصا وإصابة 22 آخرين. وهو ثاني حريق في مستشفى لعزل مرضى كوفيد-19 خلال ثلاثة أشهر.

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