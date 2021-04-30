بوتين: آمل في استئناف الاتفاق النووي مع إيران في أطره السابقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أشار بوتين في مستهل اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي ترأسه اليوم الجمعة، إلى أن مناقشاتهم ستتركز على الأوضاع في منطقة بحر قزوين، والتطرق خاصة إلى التطورات حول برنامج إيران النووي.

وقال: "العمل جار حاليا على حل العديد من المسائل المتعلقة ببرنامج إيران النووي، وآمل أن يتم استئناف كل ما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة (أي الاسم الرسمي للاتفاق النووي) في أطرها السابقة، وسنتمكن.. من بناء علاقات كاملة النطاق مع جميع أعضاء "نادي قزوين" وتطبيق كافة خططنا بالكامل".

وانطلقت في فيينا أوائل الشهر الجاري مباحثات مكثفة بين الأطراف الموقعة أصلا على الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، في مسعى لاستئناف الصفقة.

وتتركز المباحثات على نقطتين أساسيتين، الاول رفع الحظر الأمريكي على إيران والتزام الولايات المتحدة ببنود الاتفاق، والثاني عودة طهران إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي.

المصدر: RT