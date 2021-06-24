ريابكوف: رد إيران سيكون حاسم وقاسي في حال تجاوزت امريكا الاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقراً لها، أوضح في رسالة على تويتر، احتمالية إعادة التزام حكومة واشنطن تجاه إيران.

وكتب "يسألني كثيرون إذا كان هناك ضمان بأن الولايات المتحدة لن تغادر مرة أخرى الاتفاق النووي فيل حال إحياء الاتفاق، في رأيي، ان أفضل ضمان لبقاء الولايات المتحدة هو التجربة السابقة (اخذ العبرة من التجارب السابقة). إذا كررت الولايات المتحدة الخطأ السابق؛ قد تقرر إيران الرد بقوة أكبر من ذي قبل، ولا أحد يحب ذلك.

وينتظر أطراف محادثات فيينا بدء الجولة السابعة من المحادثات الخاصة بإحياء الاتفاق النووي، فيما تواصل إيران تأكيد حقها في رفع جميع العقوبات وإعادة الولايات المتحدة إلى الالتزام بالاتفاق./انتهى/