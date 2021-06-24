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٢٤‏/٠٦‏/٢٠٢١, ٨:٤٨ م

شروط إحياء الاتفاق النووي؛

ريابكوف: رد إيران سيكون حاسم وقاسي في حال تجاوزت امريكا الاتفاق النووي

ريابكوف: رد إيران سيكون حاسم وقاسي في حال تجاوزت امريكا الاتفاق النووي

قال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا إذا كررت الولايات المتحدة اخطائها فإن رد إيران سيكون أشد قسوة هذه المرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقراً لها، أوضح في رسالة على تويتر، احتمالية إعادة التزام حكومة واشنطن تجاه إيران.

وكتب "يسألني كثيرون إذا كان هناك ضمان بأن الولايات المتحدة لن تغادر مرة أخرى الاتفاق النووي فيل حال إحياء الاتفاق، في رأيي، ان أفضل ضمان لبقاء الولايات المتحدة هو التجربة السابقة (اخذ العبرة من التجارب السابقة). إذا كررت الولايات المتحدة الخطأ السابق؛ قد تقرر إيران الرد بقوة أكبر من ذي قبل، ولا أحد يحب ذلك.

ريابكوف: رد إيران سيكون حاسم وقاسي في حال تجاوزت امريكا الاتفاق النووي

وينتظر أطراف محادثات فيينا بدء الجولة السابعة من المحادثات الخاصة بإحياء الاتفاق النووي، فيما تواصل إيران تأكيد حقها في رفع جميع العقوبات وإعادة الولايات المتحدة إلى الالتزام بالاتفاق./انتهى/

رمز الخبر 1915599
https://ar.mehrnews.com/news/1915599/

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