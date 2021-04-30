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٣٠‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٧:٥٢ م

مدير مكتب روحاني:

مفاوضات فيينا كانت مرضية رغم الصعوبات والخلافات في وجهات النظر

مفاوضات فيينا كانت مرضية رغم الصعوبات والخلافات في وجهات النظر

وصف مدير الرئيس الايراني محمود واعظي مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي بانها مرضية وايجابية رغم الصعوبات والخلافات في وجهات النظر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال واعظي، في تصريحه اليوم الجمعة، ان الحكومة والفريق المفاوض الايراني يخوضان المفاوضات في الاطار الذي أعده كبار المسؤولين في البلاد ضمن شروط قائد الثورة.

واضاف: إن المساعي تبذل في هذا النهج التفاوضي الى جانب التركيز على جميع القوانين والاطر المعدة، من أجل احياء الاتفاق النووي ورفع الحظر. 

ووصف واعظي مستقبل البلاد الاقتصادي بالواعد، موضحاً: انه مع رفع الحظر الجائر المفروض على الشعب الايراني فان اياما طيبة بانتظار اقتصاد البلاد ومعيشة الشعب بالتأكيد.

ونوه الى ان حكومة الرئيس روحاني تبذل جهودها دون اي تضييع للفرص لتحقيق هذا الهدف.

/انتهى/

رمز الخبر 1914037
https://ar.mehrnews.com/news/1914037/

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