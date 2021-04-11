ايران حققت إنجازات مختلفة في مجال إنتاج أجهزة الطرد المركزي /تسجيل 193حالة وفاة جديدة بكورونا

صالحي: ايران حققت إنجازات مختلفة في مجال إنتاج أجهزة الطرد المركزي وإنتاج أدوية إشعاعية جديدة

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايراني علي اكبر صالحي، ان "الجمهورية الإسلامية حققت إنجازات مختلفة، خاصة في مجال إنتاج أجهزة الطرد المركزي التي يتطلبها مركز نقل الدم وإنتاج أدوية إشعاعية جديدة".

في اليوم الوطني للتقنية النووية؛ افتتاح اكثر من 130 مشروعا في مجال الصناعات النووية

في اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، أفتتح الرئيس حسن روحاني يوم السبت عبر الفيديو 133 إنجازا نوويا جديدا .

واعظي: التكنولوجيا النووية احد المكونات الرئيسية لقوة ايران

قال مدير مكتب الرئيس الايراني، محمود واعظي، انه تعدُّ التكنولوجيا النووية أحد المكونات الرئيسية لقوة الجمهورية الإسلامية.

روحاني: بدء عمليا ورسميا تشغيل القطاع الثاني لإنتاج الماء الثقيل في مفاعل أراك النووي

نوه الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أنه بدأت الجمهورية الإسلامية عمليا وبشكل رسمي تشغيل القطاع الثاني لإنتاج الماء الثقيل في مفاعل أراك النووي، وقال ان "فاعلية أجهزة الطرد المركزي الحديثة من طراز IR9 تتفوق بعشرات الأضعاف على الأجهزة السابقة".

العميد جلالي: الملف النووي يمثل اليوم رمزا للثقة بالنفس والاستقلال وقدرة الشعب الإيراني

قال رئيس منظمة الدفاع المدني في ايران انه لا خيار امام العدو سوى القبول ببرنامج إيران النووي السلمي والقوي مشيرا بذلك الى فشل امريكا في ممارسة سياسة الضغوط القصوى على ايران.

اللواء سلامي: استعداد وجهوزية القوات المسلحة للدفاع عن سيادة اراضي البلاد من فتن العدو

اكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء "حسين سلامي" الجهوزية والاستعداد الشامل للقوات المسلحة الايرانية لمواجهة مؤامرات وتهديدات الاعداء.

اللواء باقري: السياسة الاستراتيجية الإيرانية تسعى لرفع جميع اشكال الحظر المفروض على البلاد

أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء "محمد باقري" أن سياسة إيران الاستراتيجية تتمثل في رفع كل أنواع الحظر المفروض على البلاد، ونوه اذا تم رفع الحظر وجرى التحقق من هذا الامر بشكل دقيق فان إيران ستعود الى التزاماتها النووية.

وزارة الصحة: تسجيل 193حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري، أنه بوفاة 193 شخصا اخرا خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ عدد المتوفین في ایران 64 الفا و232 شخصا.

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