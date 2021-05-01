الحرس الثوري وقوات الجيش تراقب أي حركة معادية في الخليج الفارسي/تسجيل 407 حالة وفاة بكورونا

قائد بحرية الحرس: الحرس الثوري الإيراني وقوات الجيش تراقب أي حركة معادية في الخليج الفارسي

أكد قائد سلاح البحرية في حرس الثورة الإسلامية، الأدميرال تنكسيري، أن قوات الحرس والجيش تراقب وتسيطر بشكل رسمي على أي حركة للعدو والسفن تدخل مياه الخليج الفارسي.

مدير مكتب روحاني: مفاوضات فيينا كانت مرضية رغم الصعوبات والخلافات في وجهات النظر

وصف مدير الرئيس الايراني محمود واعظي مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي بانها مرضية وايجابية رغم الصعوبات والخلافات في وجهات النظر.

وزارة الخارجية: إيران على استعداد للمساعدة في دفع المفاوضات بين طاجيكستان وقيرغيزيا إلى الأمام

اعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن قلق إيران حيال الاشتباكات الحدودية بين طاجيكستان وقيرغيزيا معلنا استعداد طهران للمساعدة في دفع المفاوضات بين البلدين إلى الأمام وتقديم خبرتها القانونية والفنية لهما في هذا المجال.

ظريف: تبادلنا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين إيران والكويت

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ضرورة تطوير العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والكويت في مختلف المجالات وتفعيل الطاقات المتاحة خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وزير الارشاد الايراني: اليوم الوطني للخليج الفارسي امتداد لهويتنا وحضارتنا العريقة

عدّ وزير الثقافة والارشاد الاسلامي في ايران عباس صالحي اليوم الوطني للخليج الفارسي امتداد للهوية التاريخية وحضارة ايران العريقة.

فريق برسبوليس الإيراني يجدد فوزه على الريان القطري (4-2)

جدد فريق برسبوليس الإيراني فوزه على الريان القطري (4-2) في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وزارة الصحة: تسجيل 407 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي، أنه بوفاة 407 اشخاص اخرین خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ عدد المتوفین في ایران 71 الفا و 758 شخصا.

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