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٠١‏/٠٥‏/٢٠٢١ ١٠:٣١ ص

توقف حركة الملاحة في مطار جدة بعد انفجار عنيف

توقف حركة الملاحة في مطار جدة بعد انفجار عنيف

أظهرت مواقع رصد الملاحة الجوية توقف استقبال الرحلات مطار جدة إثر سماع انفجار عنيف حسب مغردون سعوديون.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه يظهر موقع فلايت رادار 3 طائرات عالقة في الجو كانت وجهتها نحو جدة.

و قالت وسائل إعلام سعودية رسمية إن انفجارا ضخما هز مدينة جدة ساعات فجر اليوم ، حيث غرد المواطنين القريبين من مطار جدة على تويتر بسماعهم صوت الانفجار.

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن وزارة الدفاع قولها إن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من تدمير هدف جوي معادي تجاه جدة ، فيما وكشفت وسائل إعلام سعودية عن سبب الانفجار الضخم جده الآن حيث قالت إن الدفاعات الجوية السعودية قامت بتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها صنعاء.

وتقول السعودية إن حركة انصار الله  تقوم بشكل مستمر بإطلاق طائرات بدون طيار مفخخة لاستهداف المقار والامكان السعودية الحيوية ، وقد فشلت منظومة الدفاع الجوي السعودي مرارا في صد هذه الهجمات.

/انتهى/

رمز الخبر 1914048
https://ar.mehrnews.com/news/1914048/

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