علي انشودة الحياة الاجمل

وافادت وكالة مهر للأنباء أن الكتاب يحتوي على بابين، وياتي في الباب الاول مذكرات الشهيد في الامام علي عليه السلام بينما الباب الثاني يختص بمحاضراته.

اما المحاضرة الاولى عنوانها "ذكر الله وعدالة علي عليه السلام و تطرق الشهيد في المحاضرة الثانية الى موضوع "من حكومة علي عليه السلام الى المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف.

اما المحاضرة الثالثة فاعتبر فيه الدكتور شمران ان الامام علي عليه السلام هو تجلي عدل الله سبحانه وتعالى.

يمكن الحصول على الكتاب المترجم من الفارسية من دار المودة في لبنان.

https://media.mehrnews.com/d/2021/05/02/0/3756232.mp4

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