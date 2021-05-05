الصهاينة فشلوا في جهودهم لإحداث فجوة بالعلاقات بين إيران ودول المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس حسن روحاني أكد في اجتماع مجلس الوزراء صباح اليوم (الأربعاء)، أن الشعب الإيراني يشاهد اليوم في فيينا ثمار صبره ومقاومته، مضيفا "انني ومن موقع رئيس الحكومة أعلن ان الحظر قد فشل، وفيما لو اتحدنا وتلاحمنا فان الحظر سيرفع قريبا".

واعتبر روحاني انه ليس أمام امريكا واطراف الحوار في فيينا الا العودة الى القانون والالتزام بتعهداتها بشكل كامل ، مشيرا الى أن العالم اجمع متفق على لا سبيل الا بالتطبيق الكامل للاتفاق النووي والالتزام ببنوده، وهذا ما يعد نصرا كبيرا للشعب الإيراني.

واضاف روحاني ان دول غرب آسيا اعلنت انها ليست لديها مشكلة مع الاتفاق النووي ولابد من تطبيقه ، وبالتالي فان المؤامرات الصهيونية ضد الشعب الإيراني ودول المنطقة قد فشلت.

وتابع قائلا: ان الاطراف الاخرى في الاتفاق النووي تعلم جيدا ان ايران لن تقبل بأقل من تنفيذ الاتفاق بشكل كامل واعادة حقوق الشعب الإيراني التي اقرها الاتفاق.

يتبع...