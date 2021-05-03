قوة القدس كانت عاملا مهما لدفع الدبلوماسية في المنطقة وحققت العزة للبلاد/تسجيل 394 حالة وفاة بكورونا

قائد الثورة؛ قوة القدس كانت عاملاً مهماً لدفع الدبلوماسية في المنطقة وحققت العزة للبلاد

قال آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، بمناسبة يوم العمال العالمي ويوم المعلم في ايران، ان الشهيد سليماني تم تهديده بالقتل، ذلك الشهيد العظيم قال لأصدقائه "إنهم يهددونني بما كنت أبحث عنه في الجبال والصحراء".

الرئيس روحاني: توفير لقاحات كورونا من أولويات برامج الحكومة

أكد الرئيس حسن روحاني ان توفير لقاحات كورونا يتصدر أولويات برامج الحكومة ، موضحا أن مشكلة تأمين العملة الصعبة لشراء اللقاحات قد تم حلها.

إخماد حريق اندلع في الصناعة الكيميائية بمولدان قم

اندلع صباح يوم الاحد حريق واسع النطاق في حي الشكوهية الصناعية بمدينة قم.

رسالة تهنئة؛ اللواء موسوي يهنئ المعلمين والاساتذة بيوم "المعلم"

هنأ القائد العام للجيش يوم" المعلم" لجميع المعلمين و الاستاذة في جميع المؤسسات والمنظمات التعليمية.

برلماني ايراني؛ قوة ترسانتي الصواريخ والمسيرات الايرانية غيّرت معادلات القوى في المنطقة

عدّ البرلمان الايراني علي رضا نظري اقتدار ايران في ترسانتي الصواريخ والمسيرات قد غيّر معادلات القوى على صعيد المنطقة.

وزارة الصحة: تسجيل 394 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي، أنه بوفاة 394 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ عدد المتوفین في ایران 72 الفا و 484 شخصا.

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