الإطار التنسيقي يجدد تمسكه بمرشحه المالكي: اختيار رئيس الحكومة شأن دستوري عراقي خالص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد الإطار التنسيقي أن اختيار رئيس مجلس الوزراء شأنٌ دستوري عراقي خالص، يتم وفق آليات العملية السياسية وتُراعى فيه المصلحة الوطنية، بعيداً من الإملاءات الخارجية، مجدداً تمسكه بمرشحه نوري المالكي لرئاسة الحكومة.

وأكد الإطار التنسيقي حرصه على بناء علاقات متوزانة مع المجتمع الدولي، خصوصاً مع القوى الدولية الفاعلة، تقوم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

ولفت الإطار التنسيقي إلى أن العراق دولة مؤسسات قادرة على إدارة استحقاقاتها السياسية وفق الدستور وإرادة ممثلي شعبها.

وشدد الإطار التنسيقي على أهمية احترام التوقيتات الدستورية والالتزام بها وفق المواعيد المحددة، داعياً الجميع إلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حلول ترضي الأطراف جميعاً.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وصف، الثلاثاء الماضي، عودة نوري المالكي إلى منصب رئيس الوزراء في العراق بـ "الخيار السيّئ للغاية"، وهدد بأن بلاده لن تقدم المساعدة للعراق في هذه الحالة.

/انتهى/