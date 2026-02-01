العميد وحيدي: جاهزية القوات المسلحة تفوق جاهزية حرب الاثني عشر يومًا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح العميد أحمد وحيدي، نائب القائد العام للحرس الثوري الاسلامي، في مقابلة صحفية حول تهديدات الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية والأجواء السائدة في الشبكات الإلكترونية بهذا الشأن، قائلاً: "يسعى الأعداء إلى السيطرة على أجواء الحرب، وهذا جزء من عملياتهم النفسية؛ لذا، يجب ألا نقع في هذا الفخ، ويجب ألا تتأثر أنشطة البلاد بهذه العمليات بأي شكل من الأشكال".

وفيما يتعلق بوجود الأسطول الأمريكي في المنطقة، قال الجنرال وحيدي: إن وجود هذه الأساطيل في المنطقة ليس بالأمر الجديد، ونعتبره جزءًا من العمليات النفسية للعدو التي لا ينبغي الالتفات إليها.

ثم صرّح بشأن مستوى جاهزية القوات المسلحة بعد الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا: إن جاهزية القوات المسلحة ممتازة، بل وتفوق بكثير جاهزيتها خلال فترة الدفاع المقدس التي استمرت 12 يومًا؛ كما أن جميع تحركات العدو تخضع لسيطرتنا وإشرافنا الكاملين.

واختتم نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني حديثه قائلًا: من غير المرجح أن يلجأ الأعداء إلى الحماقة مرة أخرى ويختبروا ما جُرّب واختُبر. لقد رأوا أيضًا فشلهم في مؤامراتهم وفتنهم السابقة؛ لذلك، وبعيدًا عن هذه الأجواء النفسية، يجب أن يستمر عمل البلاد في جميع المجالات بقوة وكفاءة.

/انتهى/