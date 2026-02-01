المتوقع من السعودية الرد بكل صراحة على ادعاء أكسيوس

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن صحيفة الشرق الأوسط أن مسؤول سعودي رفيع المستوى قال في مقابلة له مع الصحيفة ، أن ما نشرته أكسيوس من تصريحات لوزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بشأن التطورات في المنطقة غير صحيح.

وأضاف أن موقف المملكة العربية السعودية من هذه المسألة ثابت، وأن الرياض تدعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي لجميع القضايا الخلافية بين الولايات المتحدة وإيران عبر الحوار والقنوات الدبلوماسية، بهدف تخفيف حدة التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وصرح المصدر قائلاً: "تعارض المملكة العربية السعودية رفضاً قاطعاً استخدام مجالها الجوي أو أراضيها لأي عمل عسكري ضد إيران، وتلتزم بسياسة تجنب التوترات والتوجه نحو الحلول السياسية".

وجاءت هذه التصريحات بعد أن زعمت أكسيوس أن وزير الدفاع أدلى بتصريحات معادية لإيران خلال اجتماعه مع الولايات المتحدة.

وأكد المصدر أن هذا الادعاء لا يعكس الموقف الرسمي للمملكة العربية السعودية. أكدت الرياض مراراً وتكراراً في بياناتها الرسمية احترامها لسيادة إيران ورفضها الانخراط في أي عمل عسكري قد تترتب عليه عواقب إقليمية وخيمة. وتواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين للسعي نحو حلول دبلوماسية، محذرةً من أن أي مواجهة عسكرية جديدة في المنطقة ستكون لها تكاليف باهظة على جميع الأطراف. فالحلول العسكرية للأزمات الإقليمية غير مستدامة، ولا يمكن حل هذه الأزمات إلا من خلال اتفاقيات سياسية والالتزام بالقانون الدولي.

ونظرا للمواقف الايجابية التي اتخذتها السعودية تجاه التهديدات الامريكية والمحاولة التي قامت بها في هذه المرحلة لخفض التوترات بين الجمهورية الاسلامية وأمريكا، المتوقع منها الرد على ادعاء أكسيوس بكل صراحة وشفافية.

/انتهى/