أعضاء البرلمان يرتدون زي الحرس الثوري

أفادت وكالة مهر للأنباء، ارتدى نواب مجلس الشورى الإسلامي زيّ حرس الثورة الإسلامية في الجلسة العلنية التي عُقدت اليوم (الأحد 1 فبراير/شباط)، تزامناً مع بداية عشرية فجر الثورة الإسلامية، ورداً على الإجراء العدائي الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بتصنيف الحرس الثوري منظمةً إرهابية.

كما رُفعت لافتة كُتب عليها "حرس الثورة الإسلامية أكبر منظمة لمكافحة الإرهاب في العالم" على منصة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي.

وإلى جانب علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلم مجلس الشورى الإسلامي، رُفع علم الحرس الثوري الإسلامي أيضاً في قاعة البرلمان.

