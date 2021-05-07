مسيرة يوم القدس في محافظات عراقية تطالب بخروج القوات الامريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال رئيس اتحاد علماء المسلمين فرع ديالى جبار المعموري ،ان "تقاطع البلدة وسط بعقوبة شهد مسيرة شعبية حاشدة لكل اطياف ديالى لاحياء يوم القدس العالمي وسط هتافات تطالب بخروج القوات الامريكية من العراق ورفض الطائفية المقيتة والدعوة الى وحدة الصف الوطني".

واضاف، ان "احياء يوم القدس شاركت به نخب دينية وعشائرية وشبابية من كل مناطق ديالى دون استثناء في مهرجان وطني يكرس لمفهوم اهمية يوم القدس باعتباره حق لكل المسلمين دون استثتاء".

وتقام سنويا مسيرات شعبية حاشدة في ديالى وبقية المحافظات لاحياء يوم القدس العالمي".

المصدر: المعلومة