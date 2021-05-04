مندوبون عن دول جبهة المقاومة يحيون يوم القدس في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس المجلس التنسيقي للإعلام الإسلامي بالعاصمة الإيرانية طهران أعلن أن مراسم ستجري يوم الخميس في العاصمة لمناسبة يوم القدس العالمي بحضور مندوبين عن دول جبهة المقاومة.

وقال السيدمحسن محمودي في تصريح صحفي: إن مراسم احياء يوم القدس العالمي ستجري بمشاركة مندوبين عن دول جبهة المقاومة مثل سوريا واليمن وفلسطين ولبنان والعراق في مسجد "الامام الصادق (ع)" في ساحة "فلسطين" بطهران بحضور ممثلي وسائل الإعلام ومن دون حضور الجمهور.

وأشار محمودي إلى أهمية إحياء يوم القدس العالمي قائلا: إن يوم القدس العالمي هو ذكرى قيمة للإمام الراحل وإن قضية القدس الشريف كانت وستظل القضية الأولى للعالم الإسلامي.

ونوه إلى أن مسيرات يوم القدس العالمي سوف لن تجري بسبب تفشي فيروس كورونا وأضاف: رغم أن مسيرات يوم القدس العالمي سوف لن تجري إلا أن هذا الأمر لا يعني تعطيل هذه المناسبة، وسنستخدم كل طاقاتنا المتاحة لإحياء هذا اليوم المهم.

وأوضح بأن: الكثير من البرامج الميدانية كانت تجري كل عام بهذه المناسبة ولكن نظرا لظروف كورونا فإنه ينبغي الاستفادة من طاقات الأجواء الافتراضية والإعلامية لإحياء هذه المناسبة مثل إصدار ونشر الكليبات والفيديوكليبات والإينفوغراف والرد على الشكوك حول القدس وفلسطين.

وصرح بأن من برامج هذا اليوم نصب أعلام دول المقاومة ومجسمات للقدس في الشوارع والساحات العامة ورسم علم الكيان الصهيوني على الأرض لتطأه أقدام المارة في الأماكن المزدحمة.

واعتبر الشهيد القائد قاسم سليماني بأنه بطل إيران والعالم الإسلامي واضاف: سيتم في الأنشطة التي تقام لإحياء هذا اليوم بذل اهتمام خاص بتصريحات الشهيد القائد سليماني حول فلسطين وتحرير القدس الشريف.

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