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٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢١ ١٠:٠٩ ص

ظريف:

على بايدن أن يقرر ما إذا كانت اميركا ستواصل عدم الالتزام بالقانون أو الالتزام به

على بايدن أن يقرر ما إذا كانت اميركا ستواصل عدم الالتزام بالقانون أو الالتزام به

صرح وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في ذكرى خروج اميركا من الاتفاق النووي اليوم السبت انه على بايدن أن يقرر ما اذا كانت اميركا ستواصل عدم الالتزام بالقانون أو الالتزام به.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب ظريف مساء السبت في تغريدة على "تويتر" في الاشارة إلى الذكرى السنوية الثالثة للانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي: بينما نحاول إحياء خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) في فيينا، من الضروري أن نتذكر كيف بدأت هذه القضية.

وأضاف: قبل 3 اعوام، في مثل هذا اليوم، انتهك مهرج مفضوح التزامات اميركا في اطار الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 ، واليوم يجب على الرئيس الاميركي جو بايدن أن يقرر ما إذا كانت اميركا ستواصل عدم الالتزام بالقانون أو الالتزام بالقانون. المسؤولية هي على عاتق اميركا وليس إيران.

/انتهى/

رمز الخبر 1914263
https://ar.mehrnews.com/news/1914263/

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