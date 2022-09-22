أؤيد الاتفاق النووي مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت نانسي بيلوسي: لدينا الكثير لنفعله قبل التصويت.. أنا أؤيد الرئيس والاتفاق النووي مع إيران.

ولم تعلق رئيسة مجلس النواب الأميركي على ما إذا كانت ستسمح بالتصويت على اتفاق نووي محتمل مع إيران في هذا المجلس.

ووفقا لقانون مراجعة الاتفاق النووي، يجب تقديم أي اتفاق نهائي مع إيران إلى الكونغرس لمراجعته قبل دخوله حيز التنفيذ.

وبالأمس زعم الرئيس الأميركي جو بايدن في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه إذا أوفت إيران بالتزاماتها، فإن واشنطن مستعدة للعودة إلى الاتفاق النووي.

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