تطعيم 13 مليون مواطن خلال شهرين القادمين/تسجيل 386 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا

روحاني: تطعيم 13 مليون مواطن خلال شهرين/تفعيل القدرات الداخلية لانتاج لقاحات كورونا

اعلن رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني بانه سيتم في غضون الشهرين القادمين تطعيم 13 مليون شخص من الفئات المعرضة اكثر من غيرها لمخاطر الاصابة بكورونا.

قاليباف: نبحث لرفع الكامل للعقوبات/ المبادرة بيد ايران

قال رئيس المجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" تماشياً مع السياسات التي وضعها قائد للثورة، نسعى إلى الرفع الكامل والعملي والفوري لجميع العقوبات.

السفارة الإيرانية في أنقرة تنفي ادعاء نقل قوات من سوريا الى اليمن

نفت السفارة الإيرانية في أنقرة ادعاء وكالة الاناضول بقيام ايران بنقل قوات من سوريا الى اليمن.

ظريف: على بايدن أن يقرر ما إذا كانت اميركا ستواصل عدم الالتزام بالقانون أو الالتزام به

صرح وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في ذكرى خروج اميركا من الاتفاق النووي يوم السبت انه على بايدن أن يقرر ما اذا كانت اميركا ستواصل عدم الالتزام بالقانون أو الالتزام به.

واعظي: رغم صعوبات المفاوضات في فيينا يمكن عقد الامال بشأن آفاقها المستقبلية

قال رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الاسلامية في ايران "محمود واعظي" ، انه رغم الصعوبات التي تمر بها المفاوضات في فيينا، لكن يمكن عقد الامال بشأن الافاق المستقبلية لهذه المفاوضات.

محافظ البنك المركزي: ايران تطالب بإلغاء قطعي للحظر المفروض على صناعتها المصرفية

اكد محافظ البنك المركزي الايراني "عبد الناصر همتي"، ان ايران تطالب خلال المفاوضات النووية الغاء الحظر المفروض على صناعتها المصرفية، بنحو قطعي يمكن التاكد منه.

إيران تحتل المرتبة الأولى بالشرق الأوسط في مجال طاقة توليد الكهرباء

قال نائب رئيس نقابة صناعة الكهرباء الإيرانية، إن إيران تحتل المرتبة الأولى في المنطقة من حيث طاقة توليد الكهرباء بانتاج أكثر من 85 ألف ميغاواط من الكهرباء.

اقامة صلاة عيد الفطر في مختلف انحاء البلاد

قال معاون رئيس مجلس سياسة أئمة الجمعة حجة الاسلام، علي نوري، انه ستقام مراسم صلاة عيد الفطر السعيد في المساجد في مختلف انحاء الجمهورية الاسلامية الايرانية، مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية الخاصة في هذا ال

وزارة الصحة: تسجيل 386 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي، أنه بوفاة 386 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ عدد المتوفین في ایران 74 الفا و910 شخصا.

/انتهى/