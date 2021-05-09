قاليباف: نبحث لرفع الكامل للعقوبات/ المبادرة بيد ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد رئيس المجلس على 4 خطوط حمراء يجب اخذها بنظر الاعتبار في مفاوضات فيينا من ضمنها رفع جميع اجراءات الحظر المفروضة سواء المشار اليها في الاتفاق النووي او التي فرضها ترامب.

واضاف ان الخط الاحمر الاول هو رفع الحظر سواء التي تناولها الاتفاق النووي او التي فرضت من قبل الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب ويجب رفع كل اجراءات الحظر هذه.

اعتبر قاليباف الخط الاحمر الثاني هو موضوع التحقق من رفع الحظر والذي يجب ان يتم من قبل الطرف المقابل (ايران).

وصرح ان الخط الاحمر الثالث متعلق باميركا وهو اننا يجب الا يكون لنا اي تفاوض مع اميركا قبل رفع كل اجراءات الحظر.

ونوه قاليباف الخطر الاحمر الرابع هو موضوع القوانين المصادق عليها من قبل مجلس الشورى والسياسات التي تم ابلاغها والتي يجب الالتزام بها في المفاوضات.

كما أدى قانون العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات إلى فتح أقفال الصناعة النووية وتزويد فريق التفاوض بالقدرة التفاوضية اللازمة؛ في الوقت الحاضر، باتت هذه القدرات الناتجة محور النقاشات .

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