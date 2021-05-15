لم أتلقَ ولا أي من المسؤولين لقاح كورونا حتى الآن/تجاوز ذروة الموجة الرابعة للفيروس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة مرض كورونا قال الرئيس روحاني: ان المواطنين على اطلاع بان الفيروس طال امده ولن يتركنا حتى نهاية العام، وهو يشهد تحولا بين الحين والاخر باسماء مختلفة ولا يوجد له دواء حاسم وان الحل الوحيد له اليوم هو مواصلة التزام التوصيات الصحية.

ونوه الى ان التقارير تشير الى وتيرة انخفاض في الاصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد في ضوء التزام المواطنين بالتوصيات الصحية والامتناع عن السفر واضاف: ربما يمكننا القول باننا تجاوزنا ذروة الموجة الرابعة لكورونا ونمضي الان في مسار انحداري وهو بطبيعة الحال امر لا يعني نهايته بل نمضي الان في مسار بحيث يمكننا التخلص منه بمساعدة بعضنا البعض ويتوجب علينا العمل للحيلولة دون التحرك نحو ذروة جديدة.

واضاف رئيس الجمهورية: لحسن الحظ ان لقاح كورونا دخل السوق اسرع مما كنا نتصوره الا ان انتاج اللقاح لا يتناسب مع الحاجة اللازمة في العالم.

وتابع الرئيس روحاني: ربما يتصور البعض باننا كمسؤولين تلقينا اللقاح الا انني لم اتلق اللقاح لغاية الان وسنستفيد منه كسائر المواطنين. ولا اعرف مسؤولا رفيع المستوى تلقى اللقاح لحد الان.

واكد بان الجهود ستبذل من اجل ان تجري الانتخابات الرئاسية بصورة جيدة مع الحفاظ على سلامة المواطنين وقال: ان الاجراءات اللازمة ستتخذ لمشاركة المواطنين في الانتخابات بدون اي مشكلة.

ودعا الرئيس روحاني لعدم اقامة التجمعات للدعاية الانتخابية حد الامكان وان تتم الاستفادة من وسائل الاعلام والاجواء الافتراضية "كي نتمكن من اقامة انتخابات حماسية ان شاء الله تعالى".

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