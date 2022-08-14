مصر... مصرع 41 وإصابة العشرات بحريق كنيسة في منطقة إمبابة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مصدران أمنيان لوكالة رويترز إن حريقا شب صباح اليوم الأحد في كنيسة بمحافظة الجيزة في مصر أدى إلى مصرع41 وإصابة العشرات.

وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة باندلاع حريق هائل داخل كنسية في منطقة إمبابة.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، تنسيقا مع مدير قطاع الشمال اللواء إيهاب خلاف مدير القطاع.

وحاصرت القوات ألسنة اللهب وجار السيطرة على الحريق قبل امتداد النيران إلى المجاورات، وبالفحص والمعاينة تبين مصرع 41 وإصابة العشرات بينهم أطفال نقلوا إلى مستشفى العجوزة وإمبابة العام.

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