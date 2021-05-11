صواريخ المقاومة تحمل آمال الشهداء سليماني وعماد مغنية والسيد مصطفى بدرالدين

وافادت وكالة مهر للانباء انه قال السيد هاشم صفي الدين في مقابلة اجرتها قناة المنار ان الصواريخ التي اطلقت اليوم من فلسطين فيها آمال الشهيد القائد قاسم سليماني والحاج عماد مغنية والسيد مصطفى بدرالدين.

واضاف: فيلق القدس اليوم يحقق انجازات كبيرة وعلى مستوى الرؤية يظهر أن هذه نتائج ما فعله الحاج قاسم سليماني.

واكد على أن قدرة المقاومة في فلسطين قدرة كبيرة جداً من حيث القدرات العسكرية وأكثر مما يتخيله الصهيوني.

واعتبر استهداف مطار بن غوريون هو استهداف نوعي وهو من بركات الدفاع عن القدس.

وفي حوار خاص على المنار بمناسة الذكرى السنوية الخامسة لشهادة القائد الجهادي مصطفى بدرالدين قال الرئیس التنفیذي لحزب الله قال: السيد ذو الفقار ساهم في نقل العمل المقاوم من طور إلى آخر وضفة الى ضفة على مستوى المعرفة والتدريب والسلاح وكان يتقن لغة الحاق الهزيمة بالعدو وكان يقوم ببعض الرسائل الإعلامية ليدخل الضعف الى الصهاينة.

واضاف انه كان يعتقد انه لا يمكن ان نكمل معركة مع الاسرائيلي بدون حرب نفسية امنية مقتدرة تدخل الرعب الى قلب الجندي الصهيوني.

ووجه التحية للشعب الفلسطيني لرجالها وشبابها ومجاهديها وشكرهم وهم يدافعون عن القدس وهي شرف الأمة وكرامة الامة، هذه الأمة فيها الخير الكثير وهي قادرة على صنع المستقبل.

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