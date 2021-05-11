خَيَّم الرعب على تل ابيب

واقادت وكالة مهر للانباء ان صفارات الإنذار تدوي في "تل أبيب".

واعلنت كتائب القسام انها تنفيذاً لوعدها توجه ضربةً صاروخيةً هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها ب130 صاروخاً رداً على استهداف العدو للأبراج المدنية.

وافادت معاریف ان قيادة الجبهة الداخلية تطالب بالجمهور الإسرائيلي بالبقاء الآن في الملاجئ والاماكن الأمنة.

ومن جانب آخر اعلنت قناة كان العبرية عن الرشقات الصاروخية الأخيرة من غزة، عشرات الصواريخ تطلق معا، لا يدور الحديث عن ثلاثة أو أربعة صواريخ، عشرات مرة واحدة.

وذکرت قناة كان العبرية: حماس تحاول أن تقول لإسرائيل، إذا لم يتوقف استهداف الابراج، سوف يتم استهداف المزيد من المدن بعد تل أبيب.

وقال الناطق باسم سرايا القدس: تل أبيب الآن أقرب مكان إلى قطاع غزة وعلى العدو ان يعي ما نقول جيدا وأن أجندتنا حبلى ولدينا المزيد المزيد.

واستهدفت دفعتان صاروخيتان ثقيلتان جداً منطقة تل أبيب وغوش دان

واصیب مبنى في ضاحية هولون في تل أبيب بصاروخ أطلق من غزة.

هناك عدة إصابات في حولون واحتراق حافلة وسيارات.

وجميع الرحلات تعلقت بمطار بن غوريون في تل أبيب وسط إطلاق صواريخ من غزة.

وصفارات الإنذار في وسط البلاد لم تهدأ منذ حوالي ربع ساعة.

وطلبت قيادة الجبهة الداخلية من سكان الجنوب والوسط البقاء في الملاج.

وسمع صوت صفارات الإنذار التي تدوي في رمات هشارون وجفعاتيم وريشون لتسيون وبات يام وفي جات ريمون وهشارون وأفيغدور.

واعلنت إذاعة جيش الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في مدن بتاح تكفا وجفعتايم ورمات هشارون وجميعها ضمن منطقة "تل أبيب الكبرى"

وقال مراسل قناة 20: صفارات الإنذار تدوي على مشارف حيفا.

وحسب قناة13: إصابة خطيرة بجوار الحافلة وتضرر عدة سيارات وهناك إصابات أخرى طفيفة .. لم يكن أحد بالحافلة بعد هروبهم منها.

والجدیر بالذکر ان هناك تعتيم اعلامي عن عدد الضحايا والخسائر كما في عين الاسد.

وقال أبو عبيدة: كتائب القسام وجهت ضربةً صاروخيةً كبيرةً لتل أبيب وضواحيها ب130 صاروخاً ثقيلاً، ونقول للعدو: وإن عدتم عدنا.

وذكر الذراع العسكري لحركة حماس: تل أبيب الآن هي أقرب مدينة علينا.

وافادت قناة كان: ثلاثة إصابات ما بين طفيفة ومتوسطة جراء سقوط الصواريخ في حولون قبل قليل.

فيما اعلنت عن رشقة صاروخية جديدة من قطاع غزة تجاه جوش دان.

و حسب متان تسوري هناك انباء عن اصابة منزل في سديروت جراء سقوط صاروخ اطلق قبل قليل من قطاع غزة.

اعلنت نجمة داود الحمراء عن 3 إصابات متوسطة في حولون.

وورد الان انه تجدد إطلاق الصواريخ على حولون ضمن "تل أبيب الكبرى".

یتبع...