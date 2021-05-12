شرطة نينوا تقضي على خمسة دواعش في المحافظة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت مواقع اعلامية عراقية عن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول قوله في بيان إنه “وفقاً لمعلومات استخباراتية تمكنت فرقة من قوات عمليات نينوى وبعملية استباقية نوعية من مداهمة أحد أوكار عصابات داعش الإرهابية يضم نفقاً تحت الأرض في قرية خربة الطير”.

وأضاف رسول إنه “بعد محاصرة النفق من قبل القوات الأمنية وتدميره بالكامل حاول خمسة إرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة الهروب وتم قتلهم والاستيلاء على أسلحة كانت بحوزتهم”.

وكانت القوات العراقية المشتركة أطلقت أمس عملية عسكرية جنوب مدينة الموصل بمحافظة نينوى لتطهير المنطقة من فلول إرهابيي “داعش”.

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