هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة: لن نتسامح مع أي عدوان من أي مصدر كان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في نص بيان هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية ومقر خاتم الانبياء المركزي مساء امس الاثنين:

على الرغم من الإعلان الرسمي من بعض دول المنطقة بأنها لن تسمح أبدًا للجيش الأمريكي المعتدي باستخدام أراضيها وسماءها وسواحلها ضد إيران الإسلامية، ورغم التحذيرات السابقة، لا يزال الجيش الأمريكي الإرهابي يستغل أراضي وسماء ومجال تلك الدول ضد بلادنا وبعض المواقع العسكرية الإيرانية، ويشن هجمات.

كما أثبتنا حتى الآن على أرض الواقع، مع احترامنا للسيادة الوطنية لجيراننا، لن نتسامح مطلقًا مع أي عدوان، وسنردّ بقوة أشدّ، وقد برهنّا على ذلك الليلة الماضية ببسالة جنود الحرس الثوري الإسلامي وجيش الجمهورية الإسلامية.

لا خيار أمام الجيش الأمريكي المعتدي سوى مغادرة المنطقة، وعلى من يدعمون العدوان الأمريكي على إيران الإسلامية أن يعلموا أن قواتنا المسلحة الجبارة، بما فيها الحرس الثوري والجيش، ستعمل جنبًا إلى جنب لسحق مصدر أي عدوان واستهدافه.

نحذركم أنكم اختبرتم إرادة قواتنا المسلحة وشعبنا الشجاع الصامد مرات عديدة، فلا تدعوا ذلك يتكرر.

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