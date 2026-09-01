الانخفاض الحاد في الاحتياطيات الاستراتيجية لامریکا وتحدياتها لتهدئة سوق النفط العالمي

وكالة مهر للأنباء، انه أفادت وكالة رويترز في تقرير لها ان سحب النفط الخام من الاحتياطيات الاستراتيجية الأمريكية خلال السنوات الخمس الماضية قد زاد من صعوبة تهدئة أسواق النفط المضطربة بعد ستة أشهر من بدء الحرب مع إيران.

وعقب أزمات النفط في سبعينيات القرن الماضي، بدأت واشنطن بتخزين النفط الخام الاستراتيجي في سلسلة من 60 خزانًا ملحيًا تحت الأرض على طول سواحل تكساس ولويزيانا. وبعد سنوات من تحرير سوق النفط في عهد الرئيسين جو بايدن ودونالد ترامب، انخفض حجم هذه الاحتياطيات إلى 289.7 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 1982.

وإذا سحب الرئيس ترامب الكمية المتبقية البالغة 39 مليون برميل التي وافقت عليها وكالة الطاقة الدولية، سينخفض المخزون إلى حوالي 243 مليون برميل. بعد بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في فبراير، اتفقت أكثر من 30 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية في مارس على سحب 400 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية، على أن تبلغ حصة الولايات المتحدة 172 مليون برميل.

يطفو النفط في الخزانات الجوفية على سطح الماء، ومع زيادة كمية النفط المسحوب منها، يرتفع منسوب المياه، مما يُلحق الضرر بجدران الخزانات والأنابيب والمضخات المستخدمة في استخراج النفط الخام.

وذكر مصدر في وزارة الطاقة الأمريكية أن الحد الأدنى لمستوى التشغيل لهذه الخزانات هو 70 مليون برميل.

وأكد سيدهارث ميسرا، أستاذ هندسة البترول في جامعة ANM بولاية تكساس، أن الهدف الرئيسي من هذه الاحتياطيات هو توفير إمدادات سريعة للسوق في أوقات الأزمات. إلا أن سحب أكثر من 250 مليون برميل سيُعرّض البنية التحتية لخطر جسيم.

عرضت إدارة ترامب 172 مليون برميل من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي كقروض للشركات، على أن تسدد هذه الشركات المبلغ المسحوب بالإضافة إلى 40 مليون برميل كفوائد، أي ما يعادل تقريبًا استهلاك الولايات المتحدة من النفط ليومين. ولن تبدأ عمليات السحب حتى وقت لاحق من هذا العام، ولن تكتمل حتى أواخر عام 2028.

وفي حال قامت الولايات المتحدة بتحويل النفط الفنزويلي مباشرةً إلى الاحتياطي البترولي الاستراتيجي أو بيعه لتمويل مشتريات النفط اللازمة لملء الاحتياطي، فقد يستغرق تجديد الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بالكامل سنوات، وقد لا يكتمل قبل الانتخابات الأمريكية والفنزويلية، وفقًا لما ذكره كيفن بوك، المحلل في شركة كليرفيو إنرجي بارتنرز، في مذكرة بحثية صدرت مساء الأحد.

الانتظار الطويل

كان نقص النفط في الاحتياطيات الاستراتيجية متوقعًا منذ فترة طويلة. وبفضل الطفرة التي شهدها إنتاج النفط الأمريكي منذ عام 2008، أصبحت الولايات المتحدة مُصدِّرة للنفط، وبالتالي لم يعد شرط وكالة الطاقة الدولية الذي يُلزم الدول الأعضاء بتخزين ما يكفي لتغطية 90 يومًا من صافي واردات النفط ساريًا.

قام الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين وبهدف خفض الأسعار، بسحب نحو 230 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية منذ عام 2021، بما في ذلك بيع غير مسبوق لـ 180 مليون برميل بعد بدء النزاع العسكري الروسي الأوكراني عام 2022.

ثم شرعت واشنطن في إعادة ملء الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية، إلا أن الحرب مع إيران أوقفت هذه العملية. وقد استُنفدت الموارد المالية للبلاد. في العام الماضي، خصص الكونغرس الأمريكي 171 مليون دولار فقط لإعادة ملء الاحتياطيات، وهو مبلغ أقل بكثير من المبلغ المطلوب آنذاك والبالغ نحو 20 مليار دولار.

ومع ذلك، توجد بعض القيود القانونية. إذ يحظر القانون الأمريكي على الرئيس إصدار أوامر بسحب المزيد من النفط إذا انخفض المخزون عن 252.4 مليون برميل. لكن لا يزال بإمكان الرئيس إصدار أوامر بالإفراج عن المخزون في حالات الطوارئ.

أفاد مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية في مايو/أيار بأن الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للبلاد في حالة جيدة عمومًا، إلا أن وزارة الطاقة قلقة بشأن سلامة الآبار نظرًا للحاجة إلى مزيد من العمل. وتُعدّ القدرة على تفريغ وتوزيع وتجديد هذا الاحتياطي محدودة حاليًا، كما أن مشكلة تقادم البنية التحتية القائمة منذ زمن طويل، فضلًا عن أعمال الإنشاءات اللازمة لمعالجة هذه المشكلات، ستُعرّض المخزون للخطر في المستقبل.

وقد وجد مكتب محاسبة الحكومة أن القدرة على تجديد وتفريغ النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بسرعة مُعرّضة للخطر بسبب مشكلات مثل عمليات الإغلاق المستمرة لأعمال الإنشاء.

وقال كلايتون سيجل، الباحث البارز في برنامج أمن الطاقة وتغير المناخ بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، في فعالية عُقدت في 29 أغسطس/آب، إن مستوى احتياطيات النفط الخام الاستراتيجية "منخفض بشكل خطير".

وفي الوقت نفسه، أعرب مراقبو سوق النفط عن قلقهم بشأن مستوى الاحتياطيات.

"مع اقتراب أسعار النفط من أدنى مستوياتها، هل سيزداد قلق المشاركين في السوق؟" قال لوتز كيليان، مدير مركز الطاقة والاقتصاد في بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس: "من الواضح أن قلقهم يتزايد، وقد يكون لديهم شكوك حول قدرة البلاد على سحب ما تبقى من النفط لتهدئة السوق".

وأضاف كيليان: "إذا تم سحب المزيد من هذه الاحتياطيات، فمن المرجح أن ترتفع أسعار النفط وتضر بالاقتصاد".

وأضاف: "إذا نفدت المخزونات، فسيكون خفض الطلب هو السبيل الوحيد للتعامل مع نقص إمدادات النفط".

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