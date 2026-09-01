بقائي: الاتحاد الأوروبي اختزل دوره في حدود منفذ لأوامر أميركا

أفادت وكالة مهر للأنباء، كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في صفحته الشخصية على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، رداً على بيان الاتحاد الأوروبي الداعم للحرب الاقتصادية الأميركية ضد إيران، أن الكاتب الفرنسي إتيان دو لا بوييسي، في رسالته الشهيرة "خطاب حول العبودية الاختيارية"، يكشف حقيقة أساسية حول من يمهدون للاستبداد والهيمنة، وهي أن السلطة ليست فقط نتاج القوة، بل تتشكل غالباً بإذعان أولئك القادرين على الفعل المستقل.

وأضاف أن أوروبا لم تعد قادرة على التباهي باستقلالها الاستراتيجي، بينما اختزلت نفسها فعلياً في حدود منفذ لأوامر واشنطن.

وأشار بقائي إلى أن الاستقلال الاستراتيجي لا يتحقق بالبيانات الرنانة، بل بإرادة وقدرة اتخاذ القرار المستقل والمسؤول، حتى لو لم تكن هذه القرارات متوافقة مع موقف قوة كبرى.

واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية قائلاً: على أوروبا أن تختار: إما أن تكون فاعلاً مستقلاً، أو أن تعتاد على صدى سياسات الآخرين إلى حد تخلط فيه بين هذا الصدى والاستقلال.

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