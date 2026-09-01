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٠١‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ١٠:٥٠ ص

فوز وهزيمة للاعبات التنس الإيرانيات في الجولة العالمية

فوز وهزيمة للاعبات التنس الإيرانيات في الجولة العالمية

بعد منافسات الجولة العالمية للتنس، حقق ممثلو ايران فوزًا وهزيمة في الدور التمهيدي لهذه البطولة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في منافسات الجولة العالمية للتنس، واجهت كيميا ثاقب طهراني، التي تأهلت مباشرةً إلى الدور التمهيدي الأول، لاعبة من لاتفيا في مباراتها الثانية، وخسرت المباراة بصعوبة بنتيجة 6-7، 6-4، و6-10.

وفي المباراة الأخرى من هذه المرحلة، واجهت مشكاة الزهراء صافي، بعد تأهلها مباشرةً إلى الدور التمهيدي، لاعبة أخرى من لاتفيا، وتمكنت من الفوز بنتيجة 7-5 و6-2 لتواجه لاعبة من بربطانيا.

وفي الدور الرئيسي لهذه البطولة، ستواجه ماندكار فرزامي لاعبة من نيوزيلندا في مباراتها الأولى. إذا فاز ماندكار في هذه المباراة، فسيتعين عليه الاستعداد لمواجهة الفائز من مباراتي التنس التونسية واللاتفية.

/انتهى/

رمز الخبر 1973449
جواد ماستری فراهانی

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