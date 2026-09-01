بزشكيان: أمن المنطقة مرهون بمواجهة النهج القائم على القوة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قال في كلمته خلال القمة السادسة والعشرين لقادة دول منظمة شنغهاي للتعاون، مستعرضاً أهم التحديات الأمنية والاقتصادية في المنطقة، إنه شدد على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لترسيخ الاستقرار ورسم مستقبل مشترك.

وأشار رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في معرض إشارته إلى تجربة أكثر من عقدين من نشاط المنظمة، إلى أن بناء الثقة، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتعاون بين الحكومات، كلها متطلبات لتحقيق الأمن المستدام.

وأشار بزشكيان إلى تهديدات مثل الإرهاب والتطرف العنيف وتهريب المخدرات والجرائم المنظمة العابرة للحدود والجرائم السيبرانية، معتبراً أن تصاعد التنافس الجيوسياسي، والسياسات الأحادية، واستخدام القوة العسكرية، كلها عوامل تثير القلق بالنسبة لدول المنطقة والاقتصادات الناشئة.

كما أشار رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى التطورات الأخيرة في غرب آسيا والهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، ووصف هذه الإجراءات بأنها عدوان على المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، واستعرض مسار الحرب وتطوراتها، مؤكداً موقف إيران بشأن الالتزامات الواردة في مذكرة إسلام آباد.

وشدد بزشكيان في جزء آخر من كلمته على أن الأمن والتنمية مفهومان مترابطان ولا يمكن فصلهما، ودعا منظمة شنغهاي للتعاون إلى الاهتمام المتزامن بالجوانب الأمنية والاقتصادية.

وعدّ رئيس الجمهورية الإيرانية تطوير التجارة داخل المنظمة، وتسهيل الأنشطة الجمركية، وتطوير ممرات النقل، وربط الموانئ والمراكز اللوجستية، وزيادة القدرات العابرة للحدود، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، من بين المحاور المهمة للتعاون الاقتصادي بين الأعضاء.

كما اقترح بزشكيان ثلاث مبادرات في مجال التعاون الاقتصادي، تشمل تعميق التعاون المالي والمصرفي وتأسيس بنك منظمة شنغهاي للتعاون، وإنشاء اتحاد للتأمين على الصادرات والاستثمار، وتشكيل اتحاد للطاقة التابع للمنظمة، وفي المجال الأمني اقترح إنشاء مركز استراتيجي للدراسات الأمنية لتحديد التهديدات الناشئة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأكد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أهمية الحوار وإنشاء آليات تعاون فعالة، معلناً استعداد إيران للمشاركة البناءة والفاعلة في العمليات المتعلقة بتطوير المنظمة، ودعم المبادرات الجديدة لتعزيز تماسكها وكفاءتها وتقاربها.

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