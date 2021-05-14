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١٤‏/٠٥‏/٢٠٢١, ٤:١٣ م

الحرس الثوري: القضاء على خلية ارهابية جنوب شرق ايران

الحرس الثوري: القضاء على خلية ارهابية جنوب شرق ايران

اعلنت العلاقات العامة لمقر القدس التابع للقوات البرية للحرس الثوري الاسلامي الايراني، القضاء على خلية ارهابية في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق البلاد.

واضافت العلاقات العامة لمقر القدس في بيان اليوم الجمعه، ان اثنین من عناصر هذه الخلية قتلا خلال اشتباك مع افراد مقر القدس التابع للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني وقع في قریة هیجان التابعة لمدینة نیکشهر في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق ايران.

وضبطت قوات الحرس الثوري حسب البيان كمية من الاسلحة والعتاد والمعدات كانت بحوزة العناصر الارهابية.

وكان اثنان من قوات التعبئة الشعبية (بسيج) استشهدا يوم الجمعة الماضي في قریة هیجان خلال اشتباك مع هذه الخلية الارهابية.

واوضح البيان ان أحد افراد مقر القدس اصيب بجروح في هذا الاشتباك.

واكد البيان ان هذه العملية المتكاملة نفذت بعد مراقبة استخبارية دقيقة.

انتهی

رمز الخبر 1914460
https://ar.mehrnews.com/news/1914460/

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