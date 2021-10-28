إحباط عملية إرهابية في أذربيجان الغربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت العلاقات العامة لمقر حمزة سيد الشهداء (ع) التابعة للحرس الثوري الإيراني في بيان: " انه من خلال إجراءات الاستطلاع والاستخبارات، قامت القوات الحرس الثوري بتدمير خلية الارهابية قبل تسللها وتنفيذ عمليات تخريبية في شمال غرب الاراضي الايرانية.

وتم تدمير هذه الخلية الارهابية التي سعت للتسلل الى منطقة سردشت التابعة لمحافظة أذربيجان الغربية بهدف تنفيذ اعمال تخربية ومزعزعة للأمن من قبل القوات الحرس الثوري.

كما استولى مقاتلو مقر حمزة سيد الشهداء (ع) على بعض الأسلحة والذخائر من هذه الخلية الارهابية.

/انتهى/