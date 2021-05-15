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١٥‏/٠٥‏/٢٠٢١, ٨:٣٤ ص

ردا على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني

أميرعبداللهيان: ضرورة اغلاق سفارات الكيان الصهيوني في الدول الاسلامية

أميرعبداللهيان: ضرورة اغلاق سفارات الكيان الصهيوني في الدول الاسلامية

دعا المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني للشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان، الى اغلاق سفارات الكيان الصهيوني في الدول الاسلامية ردا على جرائمه الوحشية الاخيرة ضد الشعب الفلسطيني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب امير عبداللهيان في تغريدة له باللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: اقل ما يتوقعه الشعب الفلسطيني المظلوم والصامد الان هو اغلاق سفارات الكيان الاسرائيلي المزيف في الدول الاسلامية على الفور واعلان بطلان تطبيع العلاقات بين الامارات والبحرين مع الصهاينة.

وارفق امير عبداللهيان تغريدته بهاشتاغ "القدس-اقرب".

يذكر ان الكيان الصهيوني يشن منذ ايام عدوانا همجيا ضد الشعب الفلسطيني في القدس والاراضي المحتلة وقطاع غزة واسفرت غاراته الجوية على القطاع لغاية الان عن استشهاد نحو 122 فلسطينيا بينهم العديد من الاطفال والنساء واصابة اكثر من 900 آخرين.
/انتهى/

رمز الخبر 1914471
https://ar.mehrnews.com/news/1914471/

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