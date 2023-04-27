زياد النخالة: العدو الصهيوني بات على طريق الزوال والانهيار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، إن الأزمات الداخلية المتزايدة في الكيان الصهيوني دليل على عجز وضعف المحتلين الصهاينة امام إرادة وصمود المقاومة وابناء الشعب الفلسطيني، مؤكدا بان العدو الصهيوني بات على طريق الزوال والانهيار.

وجاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس في بيروت وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان ، حيث جرى تبادل الآراء بين الطرفين.

وبحث امير عبداللهيان والنخالة آخر مستجدات المنطقة، وتطورات المشهد الفلسطيني، والاعتداءات الأخيرة من قبل كيان الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني المظلوم، والمقدسات في القدس الشريف، ومقاومة المجاهدين من ابناء الشعب الفلسطيني وخاصة الشباب منهم ضد هذا الكيان.

وأشار أمير عبداللهيان في هذا اللقاء إلى السياسة الثابتة والمبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم لمواجهة الكيان الصهيوني، وضرورة توحيد الفصائل الفلسطينية ووحدة الرأي، وتلاحم الحكومات والشعوب الإسلامية في دعم شعب فلسطين المظلوم وأكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الفعالة والرادعة ضد الممارسات العدوانية التي يقوم بها الصهاينة ضد الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية.

كما أعرب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن تقديره للدعم السياسي من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية لفلسطين في المحافل الإقليمية والدولية وأهمية هذه المواقف في تعزيز معنويات وصمود الشعب الفلسطيني، ووصف المقاومة بانها اليوم في أحسن حالاتها منذ عقود، مؤكدا أن الأزمات الداخلية المتزايدة في الكيان الصهيوني دليل على عجز وضعف المحتلين الصهاينة امام إرادة ومقاومة ونضال الشعب الفلسطيني، وأن العدو الصهيوني بات على طريق الزوال والانهيار.

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