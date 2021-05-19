ظريف يصل إلى دبلن في زيارة الى أيرلندا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بدأ ظريف جولته الأوروبية الخميس الماضي 13 مايو بزيارة العاصمة الإسبانية مدريد، حيث التقى وزيرة الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي الإسبانية السيدة "آرانتشا غونزاليس لايا" ووزيرة الصناعة والتجارة والسياحة السيدة "ريس ماروتو"، والتي تترأس أيضا الجانب الإسباني في اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، و بحث ظريف خلال اللقاء توسيع نطاق التعاون المشترك في مجال العلاقات الثنائية والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى الدولي.

وفي المحطة الثانية من جولته الأوروبية، وصل ظريف إلى روما يوم الأحد 16 مايو للقاء مسؤولين إيطاليين ومسؤولين من الفاتيكان، حيث التقى مع رئيس وزراء الفاتيكان الكردينال بارولين ووزير خارجيته كبير الاساقفة غالاغر، وبحث معهما بشان العلاقات الثنائية واحدث التطورات في المنطقة.

وكان ظريف قد زار سوريا قبل ان يتوجه الى اوروبا.

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