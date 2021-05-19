ظريف يلقي خطابا في الاجتماع الطارئ للجمعية العامة حول فلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه من المقرر ان يعقد هذا الاجتماع الطارئ حول فلسطين يوم غد الخميس بمبادرة من الدول الاسلامية على مستوى وزراء الخارجية.

وكان الرئيس الحالي للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة ولكان بوزكير قد اعلن اول امس الاثنين عن انعقاد الاجتماع الطارئ صباح الخميس للبحث في الاوضاع الراهنة في قطاع غزة والاراضي المحتلة.

ويزور وزير الخارجية الايراني في الوقت الحاضر، ايرلندا، المحطة الثالثة من جولته الاوروبية التي بداها من اسبانيا وشملت ايطاليا ايضا.

وخلال زيارته الى ايطاليا ومحادثاته مع كبار المسؤولين فيها ومع البابا فرنسيس ورئيس الوزراء ووزير خارجية الفاتيكان، شارك ظريف في اجتماع افتراضي طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي حول فلسطين والقى خطابا فيه.

ودعا وزير الخارجية الايراني في خطابه خلال ذلك الاجتماع الطارئ، المجتمع الدولي لارغام الكيان الصهيوني على وقف عمليات التدمير والحصار على قطاع غزة وقال: انه علينا اطلاق حملة مؤسساتية قانونية وسياسية ضد كيان الفصل العنصري الصهيوني في مختلف الاصعدة الاقليمية والدولية.

/انتهى/