انطلاق احتفالات أسبوع الوحدة بشعار أمة رسول الله فی البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في مقابلة مع برنامج متلفز، أوضح حجة الإسلام والمسلمين سيد محمد رضا ميرتاج الدينيني، نائب رئيس مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية لشؤون المراسم والمحافظات، برامج الأسبوع الوحدة بمناسبة ذكرى مولد النبي محمد صل الله عليه وآله وسلم قائلاً: "نظراً للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد هذا العام، وإحياءً لذكرى "قائد الأمة الشهيد" سماحة آية الله السيد علي الخامنئي، الذي كان مبشراً عظيماً بوحدة العالم الإسلامي بعد الإمام الخميني (رحمه الله)، تم تشكيل مقر أسبوع الوحدة قبل أسابيع".

وفي إشارة إلى ارتباط برامج هذا العام بالتجمعات الجماهيرية الكبيرة التي تُقام ليلًا، صرّح قائلًا: "تبدأ البرامج اليوم، الثلاثاء (12 ربيع الأول)، في جميع أنحاء البلاد. ومن أبرز محاور برامج هذا العام اللقاءات المتخصصة المشتركة بين المفكرين الشيعة والسنة، والتي ستُعقد في المحافظات بحضور ضيوف أجانب مشاركين في المؤتمر الدولي الثامن والثلاثين للوحدة الإسلامية. ويهدف هذا العام إلى دراسة مقاربة فكر الإمام الخميني الراحل (رضي الله عنه) والإمام الشهيد المجاهد الخامنئي."

وقال نائب رئيس المراسم والمحافظات في مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية: "في ظلّ ما تتعرض له الدول الإسلامية، ومنها إيران وغزة وفلسطين ولبنان، من هجمات عنيفة من قِبل الاستكبار الذي تقوده الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، تُعدّ الوحدة الإسلامية ضرورة استراتيجية، لكي لا يقف المسلمون مكتوفي الأيدي أمام مصائر بعضهم بعضًا، ويقفوا صفًا واحدًا لنصرة المظلومين."

وقال حجة الإسلام ميرتاج الديني عن البرامج في طهران: سيقام احتفال "أمة أحمد" تحت شعار "العالم في أحضان الرحمة" يوم الأحد المقبل، من الساعة 4:00 مساءً إلى الساعة 8:00 مساءً على الطريق من ساحة هفت تير إلى ساحة ولي عصر في طهران.

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