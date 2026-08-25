تشخيص مبكر لسرطان الثدي بتصميم "مستشعر نانو" في جامعة طهران

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن جامعة طهران أن باحثي الجامعة نجحوا في بناء "مستشعر نانو" قياس لوني مزدوج، يعتمد على جسيمات الذهب النانوية وDNAzyme، وهذا الجهاز، بحساسية عالية وبدون الحاجة إلى إنزيم، يتعقب مؤشرين حيويين رئيسيين لسرطان الثدي في العينات السريرية بشكل متزامن، ويولّد إشارة لونية تتيح تشخيصاً سريعاً ومنخفض التكلفة.

وهذا المشروع هو ثمرة بحث الدكتورة "مريم كرامتي"، خريجة الدكتوراه في تخصص النانوبيوتكنولوجيا من كلية العلوم والتكنولوجيات البينية في جامعة طهران، والذي تم بإشراف الدكتور مهدي رهائي جهرمي، عضو الهيئة التدريسية في كلية العلوم والتكنولوجيات البينية، وقد نشرت نتائجه في مقال بعنوان :

«Design and fabrication of a dual-mode colorimetric nanobiosensor for detection of breast cancer-related microRNA biomarkers upon the simultaneous application of gold nanoparticles and DNAzyme» في مجلة Analytica Chemica Acta الدولية المحكمة.

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