افتتاح 600 ميغاواط من محطات الطاقة الشمسية بحضور الرئيس... 95 ميغاواط في طهران

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية، حضر مراسم تدشين محطة الطاقة الشمسية في المدينة الصناعية شمس آباد.

وخلال المراسم، صدر أمر بتشغيل 600 ميغاواط من القدرات الجديدة للمحطات الشمسية، منها 95 ميغاواط في محافظة طهران.

وحضر المراسم أيضاً محمد صادق معتمديان، محافظ طهران، الذي تابع سير تنفيذ مشاريع تطوير الطاقة الشمسية في المحافظة.

وتتضمن محطة الطاقة الشمسية بطاقة 95 ميغاواط في طهران، محطة الشهيد قائد بطاقة 63 ميغاواط، ومحطة شهداء لامرد بطاقة 32 ميغاواط.

وأكد رئيس الجمهورية خلال المراسم على ضرورة الإسراع في تطوير الطاقات المتجددة، وقال: ليس لدينا مجال للقول بأننا لا نستطيع، ويجب أن تصل البلاد خلال العامين المقبلين إلى قدرة إنتاجية تبلغ 30 ألف ميغاواط من الكهرباء الشمسية.

وكانت متابعة محافظة طهران لتطوير المحطات الشمسية وتهيئة الأرضية لتنفيذ المشاريع ذات الصلة في المحافظة، من بين الإجراءات التي ساعدت في تشغيل القدرة الجديدة لإنتاج الكهرباء الشمسية في طهران.

وكان معتمديان قد شدد سابقاً على ضرورة الاستفادة من قدرات القطاع الصناعي والاستثمار لتطوير الطاقات المتجددة في محافظة طهران، وهو نهج يمكن، نظراً للحاجة المتزايدة للمحافظة للكهرباء، أن يضع جزءاً من قدرة إنتاج الطاقة النظيفة في متناول الشبكة.

كما أصدر رئيس الجمهورية أمراً بتدشين 600 ميغاواط من المحطات الشمسية، مؤكداً استمرار مسيرة تطوير الطاقات المتجددة وزيادة قدرة إنتاج الكهرباء الشمسية في البلاد.

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