المفاوضات بين طهران والرياض في مرحلة "استكشافية"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الوزير السعودي في مقابلة مع وكالة فرانس برس "بدأنا مناقشات استكشافية، إنّها في بدايتها".

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده، قد أعلن سابقا حول الحوار بين ايران والسعودية، وما اعلنه مسؤول سعودي بهذا الشأن، ان الهدف من الحوار هو بحث القضايا الثنائية والاقليمية، مؤكدا ترحيب طهران بالحوار مع الرياض على أي مستوى كان، وهذا ليس جديدا في السياسة الايرانية.

وحول انعطاف السعودية باتجاه الحوار مع ايران قال خطيب زادة ان طهران تعول على الافعال أكثر من النوايا، مضيفا ان تخفيف التوتر بين البلدين يصب في صالح الشعبين ودول المنطقة.

كما أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في تصريح : لقد أجرينا بعض الاتصالات مع السعودية ونأمل بأن تفضي هذه الاتصالات إلى تعاون أكبر بين إيران والسعودية من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ولا سيما في اليمن الذي يعاني من كارثة إنسانية كبيرة.

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