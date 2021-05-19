  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
١٩‏/٠٥‏/٢٠٢١, ١:٣٨ م

وزير الخارجية السعودي:

المفاوضات بين طهران والرياض في مرحلة "استكشافية"

المفاوضات بين طهران والرياض في مرحلة "استكشافية"

اعتبر وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان" ، أن المحادثات بين السعودية وايران، القوتين الإقليميتين المتنافستين، هي في مرحلة "استكشافيّة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الوزير السعودي في مقابلة مع وكالة فرانس برس "بدأنا مناقشات استكشافية، إنّها في بدايتها".

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده، قد أعلن سابقا حول الحوار بين ايران والسعودية، وما اعلنه مسؤول سعودي بهذا الشأن، ان الهدف من الحوار هو بحث القضايا الثنائية والاقليمية، مؤكدا ترحيب طهران بالحوار مع الرياض على أي مستوى كان، وهذا ليس جديدا في السياسة الايرانية.

وحول انعطاف السعودية باتجاه الحوار مع ايران قال خطيب زادة ان طهران تعول على الافعال أكثر من النوايا، مضيفا ان تخفيف التوتر بين البلدين يصب في صالح الشعبين ودول المنطقة.

كما أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في تصريح : لقد أجرينا بعض الاتصالات مع السعودية ونأمل بأن تفضي هذه الاتصالات إلى تعاون أكبر بين إيران والسعودية من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ولا سيما في اليمن الذي يعاني من كارثة إنسانية كبيرة.

/انتهى/

رمز الخبر 1914602
https://ar.mehrnews.com/news/1914602/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 8 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات