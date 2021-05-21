وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال عبد السلام في تغريدة تويتر اليوم الجمعة: نبارك الناطق الرسمي باسم حركة انصار الله محمد عبد السلام "للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة إحراز النصر في معركة سيف القدس، وقد انتهت جولةٌ بكثير من العبر التي على الأمة الأخذ بها تحضيرا لما هو أكبر وأعظم.

وقال في تغريدات على تويتر : نبارك للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة إحراز النصر في معركة سيف القدس، وقد انتهت جولةٌ بكثير من العبر التي على الأمة الأخذ بها تحضيرا لما هو أكبر وأعظم .

وأضاف : الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ومن موقع القوة والاقتدار وبفضل الله تعالى يرغم كيان العدو وقفا لإطلاق النار ويفرض عليه هروبا من جحيم ما ينتظره إن استمر في عدوانه الغاشم على غزة.

لافتا الى أن معركة سيف القدس زلزلت كيان حارس الأسوار، وصنعت تحولا كبيرا لمصلحة القدس والأقصى ، ومؤكدا بأن ذلك النصر له ما بعده.

واستطرد ناطق انصار الله بالقول : بعد أن أدار العالم ظهره لفلسطين ردحا من الزمن جاءت معركة سيف القدس لتذكر بقضية شعب كان رده صاعقا بانتفاضته الصاروخية التي ضيقت الخناق على كيان العدو وصفعت المطبعين وأسقطت أوهامهم، وتجدد للأمة وشعوب المنطقة ما تعتقده في فلسطين قضية مكتوب لها أن تنتصر، وأن الاحتلال إلى زوال بإذن الله .

المصدر: المسيرة نت