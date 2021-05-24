إيران ستواصل محادثات فيينا حتى التوصل الى اتفاق نهائي/تسجيل 216 وفاة بكورونا

روحاني: إيران ستواصل محادثات فيينا حتى التوصل الى اتفاق نهائي/ إيران انتصرت في الحرب الاقتصادية

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، بان طهران ستواصل محادثات فيينا حتى التوصل الى اتفاق نهائي، مضيفا ان نمو الانتاج في القطاعات الصناعية المختلفة في البلاد هو أكبر دليل على عقم سياسة الضغوط القصوى الامريكية.

لاريجاني: دعم إيران للشعب الفلسطيني سيصبح أكبر مما كان عليه

أكد مستشار قائد الثورة الاسلامية علي لاريجاني، ان لدى إيران إمكانات قد تغيّر وجه الكيان الصهيوني بالكامل، مباركا"للشعب الفلسطيني المقاوم انتصارَه الذي سيحمل نتائج كبيرة جداً".

اللواء باقري: راية المقاومة الفلسطينية لم تخفق في غزة فقط بل بجميع انحاء العالم

أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري ان قوات الجمهورية الاسلامية وضعت في برنامجها على الدوام استراتيجية تعزيز القدرات الدفاعية والهجومية والرادعة مضيفا اننا لن نسمح للاعداء الخبثاء بالحاق اي ضرر باراضينا المقدسة.

الأدميرال خانزادي يتفقد الأسطول البحري في جنوب البلاد

تفقد قائد القوة البحرية للجيش الايراني "الادميرال حسين خانزادي" الوحدات البحرية في جنوب البلاد وقيّم جاهزية هذه الوحدات.

قاليباف: لا يحق للوكالة الدولية للطاقة الوصول الى كاميرات منظمة الطاقة الإيرانية في المراكز النووية

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف بان "الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس لها الحق في الوصول إلى كاميرات منظمة الطاقة الذرية الإيرانية"، مشيرا إلى أن فرصة الثلاثة أشهر لتخزين المعلومات من الكاميرات في المنشآت النووية قد انتهت.

وزارة الامن تعلن القبض على منفذي تفجير سراوان جنوب شرقي البلاد

اعلنت وزارة الامن ان القوات المنتسبة اليها في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق)، تمكنت من القبض على 3 خليات ارهابية والقبض على منفذي التفجير الارهابي الذي استهدف مدينة سراوان في 21 مارس / اذار المنصرم.

يوم الثلاثاء؛ سيتم الاعلان عن موعد نتائج اهلية مرشحي الانتخابات الرئاسية الايرانية

قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي كدخدائي، ان يوم الثلاثاء هو موعد الاعلان عن نتائج اهلية مرشحي الانتخابات الرئاسية الايرانية المقرر اجراؤها في 18 حزيران/يونيو المقبل.

العميد حاتمي: شجرة الكيان الصهيوني المتداعية لا جذور لها وستهوي أرضا قريبا

قال وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد امير حاتمي، أن انتصار المقاومة الاخير، لقن الصهاينة درسا لن ينسوه وجعلهم يدركون بأنه يجب ان ينتبهوا الى تصرفاتهم بدلا من التدخل في شؤون الاخرين واغتيال امثال الشهيد فخري زاده.

وزير الامن الايراني: انتصار المقاومة افشل مخططات الكيان الصهيوني والغى معادلاته

قال وزير الامن الايراني محمود علوي، ان انتصار المقاومة الاسلامية الاخير افشل المخططات العدوانية للكيان الصهيوني، والغى معادلاته السابقة.

عراقجي: قسم كبير ومهم من العقوبات لايزال متبقيا

اعلن المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي "ابوالفضل عموئي"، ان مساعد وزير الخارجية، رئيس الوفد الايراني المشارك في مفاوضات فيينا "سيد عباس عراقجي"، سلم اللجنة النيابية تقريرا حول اخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات.

وزارة الصحة: إيران تسجل 216 حالة وفاة جديدة بكورونا

اعلنت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي، أنه بوفاة 216 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ عدد المتوفین في ایران 78 الفا و 597شخصا.

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