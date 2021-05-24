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٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢١, ١٢:٣٦ م

بيان الجيش الايراني بمناسبة الذكرى السنوية لتحرير خرمشهر من الاحتلال

بيان الجيش الايراني بمناسبة الذكرى السنوية لتحرير خرمشهر من الاحتلال

اصدر الجيش الايراني اليوم الاثنين بيانا بمناسبة الذكرى السنوية لتحرير مدينة خرمشهر جنوب البلاد من الاحتلال البعثي في مثل هذا اليوم من عام 1982.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار البيان الى أن الدفاع المقدس كان تجسيدا للارادة الصلبة للشعب الايراني وصموده في الدفاع عن القيم السامية ، مضيفا ان هذا الشعب الذي يتحلى بالبصيرة والوعي وتحت القيادة الحكيمة للأمام الخميني الراحل أختار طريق التسامي والخلود والشموخ والاستقلال وتحول الى أمل المستضعفين في العالم وتحمل من أجل ذلك الهجمات الجبانة للظالمين والمستكبرين.

وجاء في بيان الجيش: في ظل شجاعة وكفاح الابناء الغيارى للشعب الايراني، تحولت خرمشهر العزيزة الى ميدان لعروج المجاهدين وممرا لعشاق الرضوان الالهي لكي تبقى ايران ويضيء نور الثورة الاسلامية العظيمة كل العالم.

واشار البيان الى انه وبعد مرور 39 عاما على النصر الكبير والمقاومة المستميتة لتحرير خرمشهر، تبلور خطاب المقاومة في المنطقة لمواجهة الاعداء ، وتجسد في حرب الاثني عشر يوما الاخيرة التي خاضها الشعب الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني.

/انتهى/

رمز الخبر 1914726
https://ar.mehrnews.com/news/1914726/

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