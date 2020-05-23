جهانغيري: تحرير "خرمشهر" أثبت أن الايمان والوحدة تحققان المستحيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب الرئيس الايراني اسحاق جهانغيري هنأ خلال تغريدة على حسابه بموقع تويتر بمناسبة ذكرى تحرير مدينة "خرمشهر"خلال الحرب الايرانية - العراقية: أن هذا اليوم هو يومٌ تمكن الشعب الايراني المقاوم من إستعادة مدينته المخضبة بالدماء وذلك ما اعاد روح الحياة من جديد الى هذا الشعب.

وأضاف: ما حدث يمل لنا درسا كبيرا وهو أن أي مستحيل ممكن أن يتحقق عبر الايمان والاتحاد والانسجام.

ويذكر أنه في مثل هذا اليوم (3 من شهر خرداد المصادف لـ24 أيار/مايو) تمكنت القوات الايرانية من اعادة السيطرة على مدينة "خرمشهر" المرفئية في محافظة "خوزستان" جنوب غرب ايران في عام 1982، بعد مضي 575 يوما من احتلالها من قبل القوات العراقية خلال الحرب المفروضة على ايران./انتهى/.